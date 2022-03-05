Президент США Джо Байден понадеялся урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

По информации агентства, Байден заявил, что решить кризис на Украине по-прежнему можно с помощью переговоров.

Ранее стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины. По словам члена украинской делегации, советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, встреча может состояться пятого или шестого марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.