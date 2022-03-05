Байден понадеялся урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии
Президент США Байден заявил, что дипломатия может помочь решить кризис на Украине
Президент США Джо Байден понадеялся урегулировать ситуацию на Украине путем дипломатии, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.
По информации агентства, Байден заявил, что решить кризис на Украине по-прежнему можно с помощью переговоров.
Ранее стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины. По словам члена украинской делегации, советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, встреча может состояться пятого или шестого марта.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.