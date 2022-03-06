Байден и Зеленский обсудили переговоры делегаций России и Украины

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Владимир Зеленский обсудили по телефону переговоры делегаций России и Украины. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Лидеры также обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

О разговоре Байдена и Зеленского Белый дом сообщил ранее 6 марта. Лидеры стран говорили 5 марта с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США, то есть с 02:18 до 02:50 воскресенья, 6 марта, по московскому времени.

Ранее член украинской делегации, советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что очередная встреча с российской дипломатической миссией может пройти «в ближайшие день-два». «Оцениваем среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится, в рамках переговорного процесса», — указывал он.

3 марта завершился второй раунд переговоров в Беловежской Пуще между делегациями России и Украины.