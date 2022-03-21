Академик РАН оценил обещание украинского врача кастрировать российских военных

Академик Каприн напомнил врачу Друзенко, что их профессия должна быть вне политики

Академик РАН, директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн оценил высказывание главы украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который обещал насильно кастрировать раненых российских военных, а затем взял свои слова обратно. Соответствующий комментарий он дал «Ленте.ру».

«Слышать подобные слова из уст врача по отношению к людям, вне зависимости от их профессии, национальности, гражданства — совершенно дико», — заметил врач и напомнил, что профессия врача должна быть вне политики, а ее главная задача — спасать жизни.

Каприн также признался, что ему, как отдавшему всю жизнь медицине человеку, невозможно рассуждать о смысле указанных слов.

О якобы готовности украинских медиков кастрировать пленных Друзенко заявил 20 марта. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми». Впоследствии медик отказался от своих слов и пояснил, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали российских солдат.