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Академик РАН оценил обещание украинского врача кастрировать российских военных

Академик Каприн напомнил врачу Друзенко, что их профессия должна быть вне политики
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Академик РАН, директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн оценил высказывание главы украинского добровольческого проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который обещал насильно кастрировать раненых российских военных, а затем взял свои слова обратно. Соответствующий комментарий он дал «Ленте.ру».

«Слышать подобные слова из уст врача по отношению к людям, вне зависимости от их профессии, национальности, гражданства — совершенно дико», — заметил врач и напомнил, что профессия врача должна быть вне политики, а ее главная задача — спасать жизни.

Каприн также признался, что ему, как отдавшему всю жизнь медицине человеку, невозможно рассуждать о смысле указанных слов.

О якобы готовности украинских медиков кастрировать пленных Друзенко заявил 20 марта. Он объяснил, что считает российских военных «тараканами, а не людьми». Впоследствии медик отказался от своих слов и пояснил, что на призыв к насилию его подтолкнули эмоции, а врачи в госпитале никогда не кастрировали российских солдат.

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Варвара Кошечкина
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