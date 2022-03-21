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В России рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов

Ъ: в России рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов в ряде регионов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде регионов России в сентябре этого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, окончательное решение еще не принято, однако инициатива исходит от самих глав регионов. К данному нововведению губернаторов подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации на фоне спецоперации на Украине. На выборы губернаторов нужно выделять достаточно большие средства, в том числе и бюджетные, сказано в материале.

Источник также сообщает, что в случае разрешения властей отказаться от прямых выборов, губернаторам, вероятнее всего, дадут возможность перейти в своих регионах на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания. Настаивать на переход к системе выборов через заксобрание не будут, у регионов появится возможность выбрать, уточняет «Коммерсантъ».

Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что система выборов глав муниципальных образований в России может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления. На брифинге по итогам заседания он допустил возвращение прямых выборов мэров в крупных городах России.

Марина Совина
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