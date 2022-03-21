Названа еще одна проблема для организации вывозных рейсов для россиян

С 14 марта авиакомпании согласуют международные рейсы с Росавиацией

Помимо ограничений на использование российскими перевозчиками иностранных самолетов для зарубежных перелетов, организация вывозных рейсов для соотечественников из-за границы осложняются новыми условиями авиавластей. Еще одну проблему назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты АТОР со ссылкой на телеграмму за подписью заместителя главы Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) сообщают, что 14 марта полномочия по формированию суточного плана полетов международных регулярных и чартерных рейсов российских перевозчиков были переданы Росавиации.

Так, теперь ведомство имеет право отказать авиакомпании в согласовании международного рейса, несмотря на ранее выданные разрешения. Более того, перевозчик не сможет в день вылета поменять самолет на аналогичный с другим регистрационным номером и аэропорт вылета или прилета на территории другой страны.

В АТОР также добавили, что заместитель главы ГК ОрВД распорядился не выдавать разрешений на выполнение международных рейсов бортам с иностранной регистрацией чартерных авиакомпаний AZUR air, NordWind, Royal Flight и Pegas Fly. «А вылеты их бортов даже с российской регистрацией "рассматривать в отдельном порядке"», — уточнили специалисты.

По мнению участников рынка, сложившаяся ситуация действительно усложняет организацию по системной работе вывоза застрявших за рубежом российских туристов. Тем не менее собеседники АТОР подтвердили, что процедура перерегистрации самолетов в российский реестр стала намного проще и быстрее, чем ранее.

Ранее в марте президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Так, поправки, внесенные в Воздушный кодекс, позволят российским авиакомпаниям сохранить парк зарубежных воздушных судов и эксплуатировать лайнеры на внутренних линиях.