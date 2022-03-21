В Windows нашли секрет спустя почти 40 лет

В вышедшей в 1985 году Windows 1.0 обнаружили «пасхальное яйцо»

Пользователь сети Лукас Брукс нашел в Windows 1.0 секрет от разработчиков операционной системы. Об этом сообщается в Twitter энтузиаста.

По словам Брукса, ему удалось обнаружить тайное послание от создателей Windows спустя почти 40 лет после выпуска программы. Секрет, подобные которому обычно называют «пасхальными яйцами», включал в себя список разработчиков программы, смайлик и сообщение «Поздравляем!».

Энтузиаст отметил, что нашел послание от команды Microsoft случайно — код с «пасхальным яйцом» попался ему в виде растрового файла под названием Smiley Face. Специалист пояснил, что сразу после выхода Windows 1.0 пользователи вряд ли могли обнаружить секрет, так как в 1985 году не существовало технических средств для открытия данного документа.

Автор заметил, что в списке разработчиков программы упоминалось имя главы Valve Гейба Ньюэлла. Это объясняется тем, что в то время Ньюэлл сотрудничал с Microsoft и помогал компании разрабатывать первые три версии Windows. Благодаря своему открытию Лукас Брукс опроверг тезис о том, что первые «пасхальные яйца» появились в программах от Microsoft в Windows 3.0.

Microsoft Windows 1.0 — графический интерфейс, разработанный корпорацией Microsoft для MS-DOS. Первая версия программы вышла в 1985 году.

В марте 2021 года хакер под ником Albacore нашел секрет в Windows, на который не обращали внимания более 25 лет. Список с командой разработчиков Microsoft обнаружили в почтовом клиенте Internet Mail.