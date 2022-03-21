Зеленский призвал Германию закрыть морские порты для России

Зеленский попросил власти ФРГ закрыть порты и прекратить экспорт товаров в Россию

Власти Германии должны полностью закрыть свои морские порты для судов из России и прекратить экспорт любых товаров в страну. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

По словам политика, без торговли с ФРГ российские банки вскоре лишатся значительной части доходов, а компании станут приостанавливать производство. Запрет на покупку энергоносителей, как полагает глава государства, также нанесет Москве серьезный ущерб и может заставить ее прекратить военную операцию.

«Немцы, вы имеете силу, Европа имеет силу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег… Ни одного евро для оккупантов!» — попросил Зеленский.

Ранее Министерство здравоохранения Украины запретило регистрировать в стране белорусские лекарства и исключило из государственных реестров почти 40 из них. Уже ввезенные в страну препараты можно продавать и использовать до окончания их срока годности.