РЖД возобновит курсирование туристического поезда по Кавказу с 30 апреля по 24 сентября

РЖД возобновит курсирование туристического поезда «Жемчужина Кавказа», который объединяет Москву, Майкоп, Нальчик, Грозный, Махачкалу, Дербент и Кисловодск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, с 30 апреля по 24 сентября поезд номер 930/929 будет еженедельно отправляться с Казанского вокзала в Москве. Маршрут предполагает длительные остановки, во время которых путешественники смогут спланировать знакомство с местными достопримечательностями.

«В летнем сезоне 2021 года он (поезд — прим. «Ленты.ру») настолько полюбился путешественникам, что получил премию "Сделано в России", учрежденную при поддержке Ростуризма», — рассказали в РЖД.

В компании уточнили, что состав будет включать вагоны класса «люкс», купейные вагоны, вагон-душ, вагон-ресторан и вагон-бар.

Ранее в марте РЖД отменили требование об обязательном ношении защитных масок в поездах и на вокзалах. Кроме того, пассажиров освободят от соблюдения социальной дистанции в вагонах-ресторанах, а также от замеров температуры во время поездки.