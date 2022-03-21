РЖД отменят обязательное ношение масок в поездах

РЖД отменят требование о ношении масок на вокзалах и в поездах дальнего следования

РЖД отменят требование об обязательном ношении защитных масок в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

В РЖД пояснили, что ограничения снимут в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Кроме того, у пассажиров больше не будут замерять температуру тела в ходе поездки. Также путешественникам больше не нужно соблюдать социальную дистанцию в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро.

При этом в пресс-службе добавили, что РЖД по-прежнему продолжит проводить дезинфекцию составов и помещений вокзалов.

Ранее, 17 марта, в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили масочный режим. В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 15 марта, ношение защитных медицинских масок или респираторов на территории аэропорта стало необязательным.