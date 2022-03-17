В Шереметьево отказались от масочного режима

В Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили масочный режим

Подмосковный аэропорт Шереметьево ввел послабления для всех пассажиров и отказался от требования об обязательном ношении масок на территории авиагавани. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушного хаба.

Отмечается, что в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 15 марта, ношение защитных медицинских масок или респираторов на территории аэропорта стало необязательным.

«Носить средства индивидуальной защиты дальше или снять их — теперь это личное дело каждого», — отметили в Шереметьево. Ранее масочный режим отменили два других подмосковных аэропорта — Внуково и Домодедово.

Ранее в марте российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам летать без защитных масок. Отмечалось, что масочный режим отменяется за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

15 марта указом Собянина в Москве отменили обязательное ношение масок. По словам мэра столицы, отмена масочного режима обусловлена стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

