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69-я параллель

В российском регионе появилась вакансия с зарплатой в 650 тысяч рублей

В Мурманской области ищут капитана плавучего газохранилища за 650 тысяч рублей в месяц

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Кольском районе Мурманской области появилась вакансия с зарплатой от 650 тысяч рублей в месяц — там ищут капитана плавучего хранилища газа (ПХГ). Данные о вакансии опубликованы на портале hh.ru.

Работать будущему капитану придется в районе бухты Ура-Губа, что в 70 километрах от Мурманска. Среди требований к кандидату — шестилетний опыт работы на аналогичной должности и совершенное владение английским языком.

650 000 ₽

предлагают за работу капитаном плавучего хранилища газа в Арктике

Работодатель из российского региона отмечает, что список обязанностей на этой должности не будет отличаться от задач капитана обычного судна — от кандидата ожидают поддержания высокой дисциплины труда в экипаже, организации безопасности команды и всех находящихся на борту людей и решения всех организационных вопросов деятельности ПХГ.

Ранее была названа отрасль в России с самыми большими зарплатами. Оказалось, что больше всего россияне получают в отрасли добычи нефти и газа.

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Валерий Розенберг
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