Названа отрасль в России с самыми большими зарплатами

Самый высокий заработок в России зафиксирован в сфере добычи нефти и газа

Самые большие зарплаты россияне получают в отрасли добычи нефти и газа, говорится в исследовании РИА Новости.

На втором месте по этому показателю оказалась госслужба. Также высокий заработок зафиксирован в сфере «Профессиональная и научная деятельность» (сюда входит аудит, право, бухучет, архитектура, ветеринария и другое). Кроме того, в исследовании названы регионы с самой большой зарплатой. Лидером стал Сахалин. Там занятые в добывающей отрасли зарабатывают в среднем 206 тысяч рублей в месяц.

Это больше, чем зарплата московских финансистов (второе место), которая приближается к 200 тысячам. У нефтяников из Ямало-Ненецкого автономного округа третий по величине доход — их средний заработок составляет 179 тысяч рублей. В прошлом году номинальные зарплаты в среднем по стране увеличились на 9,8 процента, до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ).

При этом в 18 регионах даже в самых успешных отраслях работники не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц. Последние места по уровню зарплат занимают Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край.

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