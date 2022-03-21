Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названа отрасль в России с самыми большими зарплатами

Самый высокий заработок в России зафиксирован в сфере добычи нефти и газа

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Самые большие зарплаты россияне получают в отрасли добычи нефти и газа, говорится в исследовании РИА Новости.

На втором месте по этому показателю оказалась госслужба. Также высокий заработок зафиксирован в сфере «Профессиональная и научная деятельность» (сюда входит аудит, право, бухучет, архитектура, ветеринария и другое). Кроме того, в исследовании названы регионы с самой большой зарплатой. Лидером стал Сахалин. Там занятые в добывающей отрасли зарабатывают в среднем 206 тысяч рублей в месяц.

Это больше, чем зарплата московских финансистов (второе место), которая приближается к 200 тысячам. У нефтяников из Ямало-Ненецкого автономного округа третий по величине доход — их средний заработок составляет 179 тысяч рублей. В прошлом году номинальные зарплаты в среднем по стране увеличились на 9,8 процента, до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ).

Материалы по теме:
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
8 марта
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта

При этом в 18 регионах даже в самых успешных отраслях работники не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц. Последние места по уровню зарплат занимают Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край.

Ранее Superjob определил самую высокооплачиваемую вакансию в России в марте. Так, директору отдела продаж в Москве готовы платить 350 тысяч рублей ежемесячно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с детьми
Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
В Тунисе столкнулись два пассажирских поезда
В России приостановили регистрацию на международный экзамен по английскому
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
В Минздрав поступила заявка на регистрацию нового препарата для лечения СOVID-19
Диетолог развенчала миф о яичных желтках
Российские кинотеатры пообещали заморозить цены на билеты
«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в простой из-за нехватки компонентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.