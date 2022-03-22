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Суд впервые отправил россиянина в СИЗО за дискредитацию ВС России

В Москве суд впервые арестовал мужчину за дискредитацию Вооруженных сил России

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Москве суд отправил в СИЗО Сергея Клокова по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его адвоката Даниила Бермана.

По словам защитника, это первый и единственный арест в рамках соответствующей статьи в столице. Мужчина будет находиться под стражей до 16 мая. В суде уточнили, что Клоков — техник запасного пункта управления столичного главка МВД.

В начале марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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