В Армении предложили ввести уголовное наказание за сомнения в целостности страны

В Армении оппозиция призвала наказывать за сомнение в территориальной целостности страны

В парламенте Армении призвали ввести уголовное наказание за высказывания, ставящие под сомнение территориальную целостность страны. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы предложила оппозиционная фракция «Армения». Один из авторов законопроекта Арам Вардеванян заявил, что вопрос актуализировался после войны в Нагорном Карабахе 2020 года.

«Этот проект, по моему убеждению и представлению, будет направлен на преследование людей, находящихся вне территории Республики Армения, и для того, чтобы не оставлять их заявления без последствий», — добавил он.

По мнению депутата, власти Азербайджана ставят под сомнение принадлежность к Армении Сюникской области, Еревана и озера Севан. При этом законопроект, если его примут, будет действовать и для граждан Армении.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что почти четыре тысячи военнослужащих и гражданских лиц страны погибли во время войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах в 2020 году.

В 1991 году Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть его силой. Заключенное в 1994 году перемирие регулярно нарушалось. В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вспыхнули бои. Война длилась несколько недель, Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х земель.