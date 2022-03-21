Армения назвала точное число погибших в войне за Карабах

СК Армении сообщил о 3822 погибших в войне за Нагорный Карабах в 2020 году

Почти четыре тысячи армянских военнослужащих и гражданских лиц погибли во время войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) республики.

Точное число убитых, по данным ведомства на 21 марта, составило 3822. Неизвестной остается судьба 187 военнослужащих и 21 гражданского.

Еще 150 военных вернулись на родину из плена. Число оставшихся в заключении на территории Азербайджана не называется.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности республики установить дипломатические отношения с Турцией, а также открыть границы.