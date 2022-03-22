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В России предупредили о подготовке химических провокаций украинскими военными

Полянский предупредил, что украинские военные готовят провокации с химическими веществами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о подготовке украинскими военными провокаций с использованием химических веществ. Его слова передает РИА Новости.

«К нашему глубокому сожалению, наши предсказания по поводу подготовки украинскими националистическими группировками организовать постановочные химические провокации на подконтрольных им территориям начинают становиться явью», — поделился Полянский.

В частности, Россия предупреждала западные страны о том, что украинские военные доставили контейнеры с токсичными веществами в здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе. По плану они будут взорваны, когда к этому месту приблизятся российские силы, рассказал он.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН решил изучить инциденты с использованием химикатов на территории Украины. О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово, 19 марта заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Марина Совина
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