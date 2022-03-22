Российские банки в поисках оборудования пришли на «Авито»

Российские банки из-за нехватки оборудования начали скупать его на «Авито»

Из-за массового ухода с российского рынка ведущих IT-компаний в области информационной безопасности отечественным банкам приходится принимать экстраординарные меры, чтобы восполнить дефицит оборудования и заменить программное обеспечение. Об этом со ссылкой на информацию, обсуждаемую в профессиональных сообществах, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее чувствительным стал отказ от сотрудничества таких поставщиков, как Cisco, Oracle, Microsoft, Fortinet, Checkpoint. В материале говорится, что крупнейшие игроки на рынке выкупили остатки оборудования за «любые деньги». У остальных в принципе есть возможность восполнить нехватку оборудования через аукционы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), где продается «железо» обанкротившихся банков, однако там слишком мало вариантов.

В результате поисков банки обращаются на «Авито», где оборудование пока доступно. В частности, один из собеседников издания из банка, входящего в топ-50, рассказал, что сумел купить на площадке Cisco втрое дешевле, чем АСВ продает официально.

Представители ряда банков, попросившие не называть их организации, рассказали, что на российские решения удалось заменить антивирусы, антиспамы, «песочницы» и некоторые другие компоненты, однако для части софта отечественных аналогов нет.

Управляющий RTM Group Евгений Царев объяснил, что зачастую российский софт либо более дорогой, либо менее эффективный. Его слова подтверждает собеседник из банка, входящего в топ-20. По его словам, вендоры не знают, как заменить Oracle, и советуют подождать, пока ситуация с уходом компании с рынка разрешится тем или иным образом.

Отдельные игроки на рынке начали использовать торренты для получения программного обеспечения ушедших игроков, другие в спешном порядке пишут собственные программы. Гендиректор SafeTech Денис Калемберг подчеркивает, что заменить сертифицированные средства защиты на несертифицированные возможно только с разрешения регулятора, но в Центробанке не стали отвечать по существу на вопрос издания по этому поводу.

В декабре стало известно, что крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и признали, что использовать ее в реальных условиях невозможно.