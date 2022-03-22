Безработным жителям Башкирии оплатят общественные работы

Власти Башкирии предоставят безработным жителям оплачиваемые общественные работы

Безработным жителям Республики Башкортостан предоставят оплачиваемые общественные работы. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства труда.

Отмечается, что из федерального бюджета на поддержку безработных граждан выделены 885 миллионов рублей, которые будут направлены на организацию дополнительных общественных работ, а также на расширение образовательных программ, которые помогут безработным или находящимся под угрозой увольнения гражданам получить дополнительное профессиональное образование.

В январе 2022 года статус безработного в республике получили 2,8 тысячи человек. 1,7 тысячи безработных нашли работу или доходное занятие.

Ранее стало известно, что власти Башкирии с 21 марта начнут прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агростартап», предназначенном для начинающих фермеров. В 2022 году господдержка в регионе по программе составит 125,4 миллиона рублей.

