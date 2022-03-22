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Безработным жителям Башкирии оплатят общественные работы

Власти Башкирии предоставят безработным жителям оплачиваемые общественные работы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Безработным жителям Республики Башкортостан предоставят оплачиваемые общественные работы. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства труда.

Отмечается, что из федерального бюджета на поддержку безработных граждан выделены 885 миллионов рублей, которые будут направлены на организацию дополнительных общественных работ, а также на расширение образовательных программ, которые помогут безработным или находящимся под угрозой увольнения гражданам получить дополнительное профессиональное образование.

В январе 2022 года статус безработного в республике получили 2,8 тысячи человек. 1,7 тысячи безработных нашли работу или доходное занятие.

Ранее стало известно, что власти Башкирии с 21 марта начнут прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агростартап», предназначенном для начинающих фермеров. В 2022 году господдержка в регионе по программе составит 125,4 миллиона рублей.

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Евгений Шульгин
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