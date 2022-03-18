Башкирия выделит 125,4 миллиона рублей на начинающих фермеров

Минсельхоз Башкирии объявил о приеме заявок на конкурс грантов «Агростартап»

Власти Республики Башкортостан 21 марта начнут прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агростартап». Об этом сообщает «Башинформ» в пятницу, 18 марта.

Отмечается, что в 2022 году господдержка в регионе по программе «Агростартап» составит 125,4 миллиона рублей. Прием заявок ведет министерство сельского хозяйства Башкирии. Глава ведомства Ильшат Фазрахманов предупредил, что в этом году заявок ожидается много, и потому конкуренция за гранты будет высокой.

«Пройти отбор будет непросто. На грант смогут рассчитывать только претенденты с самыми подготовленными и перспективными проектами, которые в итоге смогут стать полноценными производителями продуктов питания в регионе. Участники конкурса будут защищать свои проекты перед комиссией, заседания которой будут транслироваться в онлайн-режиме», — отметил Фазрахманов.

Заявки на «Агростартап» будут приниматься до 1 апреля 2022 года.

