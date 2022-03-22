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Названы профессии и увлечения самых скучных людей

Исследователи Лондонской школы экономики перечислили самые скучные профессии и увлечения

Фото: Myriam Jessier / Unsplash

Исследователи из Университета Эссекса, Университета Лимерика и Лондонской школы экономики и политических наук выяснили, какие профессии и увлечения считаются самыми скучными. Об этом сообщается на сайте Университета Эссекса.

В основу исследования легли результаты опроса, участников которого привлекали в США при помощи краудсорсингового сервиса Amazon Mechanical Turk. Большинство из них назвали самыми скучными людьми аналитиков данных, бухгалтеров, налоговиков и страховщиков. Также в пятерку скучных профессий попали уборщики и банкиры.

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По мнению участников опроса, скучные люди не любят жить в крупных городах, а на досуге спят, смотрят телевизор или наблюдают за животными. Помимо этих трех занятий, в списке самых скучных увлечений перечислили религию и математику.

Опрошенные признались, что недолюбливают скучных людей и хотели бы получать не меньше 35 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей) за каждый потраченный на них день. Многие ассоциируют скучных людей с низким уровнем компетентности и душевности. Отчет об исследовании опубликован в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Ранее сообщалось, что рекрутер Ильгиз Валинуров назвал профессии, на которые будет самый большой спрос на рынке труда в 2022 году. По его мнению, это курьеры, таксисты и продавцы.

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Олег Парамонов
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