Раскрыты темы переговоров Байдена с Европой

Politico заявила, что президент США Байден не поможет Европе отказаться от газа России

В ходе визита в Брюссель и Варшаву президент США Джо Байден обсудит отказ европейских стран от российских энергоносителей. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

В поездке Байдена сопроводит старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, который также станет участником переговоров. Издание раскрыло темы диалога американской делегации с Европой: ожидается, что они обсудят прекращение поставок газа из России. Однако газета заявила, что Байден не поможет Европе отказаться от российского топлива.

Лидер США сталкивается со значительными ограничениями в том, «что он сможет пообещать во время своего визита на континент на этой неделе». Американские организации уже отправляют за границу сжиженный природный газ (СПГ) максимально быстро, но в предстоящие два года появится мало «новых мощностей».

Кроме того, Байден «не может командовать деятельностью» частных нефтяных и газовых компаний, «продающих свою продукцию в любой точке мира, где они за нее смогут получить самую высокую цену». Это означает, что США не смогут сделать многое для урегулирования кризиса в Европе, которая стремится сократить импорт газа из России на две трети.