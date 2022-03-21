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Белый дом оценил вероятность посещения Байденом Украины

Представитель Белого дома Псаки: поездка Байдена на Украину не планируется
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Pool via CNP / Globallookpress.com

Соединенные Штаты не изучали возможность посещения американским президентом Джо Байденом Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

По ее словам, поездка в Киев во время предстоящего визита в Европу в Вашингтоне не планируется. «Мы не изучали этот вариант», — оценила вероятность посещения Байденом Украины представитель Белого дома.

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Ранее сообщалось, что США не исключают проведение встречи американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе. Псаки добавила, что программа визита Байдена все еще согласовывается.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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