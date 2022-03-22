Россияне раскрыли ожидания от сроков возвращения ушедших западных компаний

Около 42 процентов россиян ждут, что большинство покинувших рынок компаний вернутся

Около 42 процентов россиян ждут, что большинство покинувших на фоне обострившейся геополитической ситуации российский рынок компаний вернутся в страну в течение года. Такие ожидания от сроков возвращения раскрыты в исследовании аналитического центра университета «Синергия», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании говорится, что большинство западных компаний, которые покинули российский рынок, вернутся в РФ в течение года. Так считают 42 процента респондентов, а 26 процентов полагают, что этот процесс растянется на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, почти четверть россиян (24 процента) считает, что иностранные компании возвратятся в Россию примерно через пять-десять лет. При этом 8 процентов опрошенных вообще не ожидают их возвращения.

Более половины респондентов (58 процентов) полагают, что российские бизнесмены смогут полностью или почти полностью заменить иностранные бренды, покинувшие рынок РФ. Как считают 42 процента граждан, российские предприниматели способны сделать это только частично. Помимо отечественных фирм, освободившиеся места займут, прежде всего, китайские бренды (такой ответ дали 47 процентов), индийские (25 процентов) и турецкие (19 процентов), а также компании из стран бывшего СНГ (9 процентов).

Как считают 63 процента россиян, на данный момент в России сложились благоприятные условия для занятия предпринимательством. При этом остальные 37 процентов опрошенных придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Больше половины опрошенных (69 процентов) сказали, что сейчас настало подходящее время для получения образования в сфере предпринимательства, в то же время 31 процент граждан с ними не согласны.

Ранее журнал Forbes подсчитал, что иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране. Крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является «Макдоналдс» — там были заняты 62 тысячи сотрудников.