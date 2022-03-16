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Подсчитано число сотрудников в ушедших из России компаний

Forbes пишет, что ушедшие из России иностранные компании имеют более 200 тысяч сотрудников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране, подсчитал журнал Forbes.

Как пишет издание, крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является McDonald’s. В России в этой сети заняты 62 тысячи человек. На втором месте по количеству наемных работников названа компания Pepsico, всего там работает около 19 тысяч человек.

Тройку лидеров замкнула сеть магазинов IKEA, которая на три месяца закрывшая все российские магазины, имела 15 тысяч сотрудников в России. При этом их увольнять пока не стали, они будут работать с сохранением зарплаты.

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Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, насчитывает более 14,5 тысячи сотрудников. Уточняется, что заморожена работа 70 ресторанов KFC, которые компания контролировала непосредственно, в то время как вся сеть насчитывает около тысячи точек, большинство из которых работает по франшизе.

Кроме того, 502 российских магазина приостановили работу по решению испанской компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и другими. После закрытия своих магазинов компания продолжает финансово поддерживать почти девять тысяч сотрудников.

Ранее практикующий специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов выразил мнение, что иностранные бренды ушли с российского рынка не навсегда, они могут вернуться в страну еще до завершения спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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