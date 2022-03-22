Россияне задумались об экономии на детях

44 процента российских родителей планируют сократить расходы на детей

Большинство россиян ожидают, что в 2022 году кружки, секции, курсы и услуги репетиторов подорожают. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах Жизнь», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

84 процента родителей думают, что стоимость товаров и услуг для детей вырастет, в том числе 60 процентов ожидают подорожания дополнительного образования. 44 процента респондентов задумываются о том, чтобы сэкономить на расходах на детей. Однако 50 процентов не собираются урезать траты на ребенка, а еще шесть процентов затруднились ответить.

Родители, раздумывающие над оптимизацией расходов на ребенка, прежде всего намерены сокращать траты на игрушки и развлечения — об этом заявили две трети таких респондентов. 29 процентов планируют снизить расходы на одежду и обувь, 17 процентов — на дополнительное образование. Гендиректор MAXIMUM Education Михаил Мягков отметил, что дополнительное образование детей точно не станет первой статьей для оптимизации расходов, а его ценность может даже увеличиться.

При этом оплачивать высшее образование ребенка готовы лишь 19 процентов респондентов. 44 процента родителей рассчитывают, что дети поступят на бюджетное отделение, а 37 процентов не смогли дать четкого ответа на этот вопрос. «Легче инвестировать в дополнительное образование ребенка, чтобы потом он учился на бюджете в вузе, чем платить четыре года за вуз, тем более и доступность кредитов снижается», — объяснил Мягков.

Ранее в марте опрос сервиса Calltouch показал, что 31 процент россиян сократит свои расходы на фоне санкций, 25 процентов незначительно урежут свои траты, для 35 процентов граждан ничего не поменяются, а девять процентов готовы увеличить свои расходы. Основными статьями экономии станут путешествия, развлечения и рестораны.