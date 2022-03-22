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На Алтае откроют детскую школу этноспорта

В 2022 году на Алтае создадут детскую школу по стрельбе из национального лука

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

На Алтае в в 2022 году создадут детскую школу по стрельбе из национального лука. Такими планами поделилась с ТАСС президент Союза национальных видов спорта России Кристина Карамышина.

По словам Карамышиной, открытие школы необходимо для развития молодежного направления этноспорта и сохранения национальных традиций. «Сейчас дети занимаются этим самостоятельно, у них нет возможности участвовать в таких мероприятиях, как, например, чемпионат по национальной стрельбе из лука, который ежегодно проводят в Астане», — сообщила о проблеме собеседница агентства.

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Президент Союза добавила, что несмотря на то, что алтайцы очень увлечены этим спортом, на соревнованиях в Казахстане нет ни одного представителя из Сибири.

Отмечается, что национальная стрельба из лука отличается от классической, прежде всего, особенными луками и стрелами. Помимо прочего, спортсмены соревнуются в национальной одежде и могут приносить перед началом состязаний национальные клятвы. «Любые национальные виды спорта, которые мы развиваем как игры, — это ритуалы, дань предкам и воспитание молодежи», — подчеркнула Карамышина.

Ранее в марте сообщалось, что в пяти регионах России — Дагестане, Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и в Новосибирске откроются отделения спортивной федерации древней конно-спортивной игры кок-бору.

Дарья Рыбак
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