Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В России создадут пять отделений древней конно-спортивной игры

В Дагестане. Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и Новосибирске откроют отделения кок-бору

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В пяти регионах России — Дагестане, Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и в Новосибирске откроются отделения спортивной федерации древней конно-спортивной игры кок-бору. Об этом сообщает издание «Это Кавказ».

Как заявила президент Союза кок-бору и национальных видов спорта России Кристина Карамышина, всего планируется открыть спортивные отделения в 25 регионах, после чего союз сможет претендовать на звание общероссийской федерации. По ее словам, игра достаточно популярна в России — в стране зарегистрировано 48 команд, объединяющих 579 спортсменов.

Материалы по теме:
«Приезжих будут оберегать как своих» Жители Северного Кавказа — о туристах в открытой одежде и стереотипах о регионе
«Приезжих будут оберегать как своих»Жители Северного Кавказа — о туристах в открытой одежде и стереотипах о регионе
7 декабря
«Мы постоянно увеличиваем площадь России» Как россияне нашли таинственные подземелья в Чечне
«Мы постоянно увеличиваем площадь России»Как россияне нашли таинственные подземелья в Чечне
9 декабря

«В Республике Алтай, где изначально создана федерация кок-бору, 12 команд, они проводят матчи и турниры, ездят на международные соревнования, занимаются лошадьми и их воспитанием. Мы претендуем на признание Минспортом и внесение этой игры в национальные виды спорта. Все это необходимо нам для сохранения традиций и истории народов нашей страны», — добавила Карамышина.

Отмечается, что конная игра кок-бору, или игра в «козлодрание», считается одной из древнейших тюркских игр. Согласно правилам, две команды всадников на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла, а затем забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору была включена в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года ее сохранением занимается Международная федерация кок-бору, в которую входят Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее в марте сообщалось, что в правительстве поддержат реализацию проектов по оздоровлению и очистке русла реки Терек, которыми планируют заняться в Дагестане. Так, в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт защитных водозаградительных речных валов.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Раскрыта судьба WhatsApp после блокировки Meta в России
Зеленский выразил недовольство решением ЕС по Украине
Собянин сообщил об уходе из Instagram
Вдову рэпера Картрайта заподозрили в надругательстве над телом умершего
Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян
Бывший советник главы Твери предстанет перед судом за миллионные взятки
Украинская ассоциация футбола лишила тренера «Зенита» всех титулов
Ценам на жилье в России предсказали снижение
Упавший в Загребе беспилотник запустили со стороны Украины
Мизулина призвала россиян удалить аккаунты в Facebook и Instagram
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.