В России создадут пять отделений древней конно-спортивной игры

В Дагестане. Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и Новосибирске откроют отделения кок-бору

В пяти регионах России — Дагестане, Татарстане, Алтайском крае, Бурятии и в Новосибирске откроются отделения спортивной федерации древней конно-спортивной игры кок-бору. Об этом сообщает издание «Это Кавказ».

Как заявила президент Союза кок-бору и национальных видов спорта России Кристина Карамышина, всего планируется открыть спортивные отделения в 25 регионах, после чего союз сможет претендовать на звание общероссийской федерации. По ее словам, игра достаточно популярна в России — в стране зарегистрировано 48 команд, объединяющих 579 спортсменов.

«В Республике Алтай, где изначально создана федерация кок-бору, 12 команд, они проводят матчи и турниры, ездят на международные соревнования, занимаются лошадьми и их воспитанием. Мы претендуем на признание Минспортом и внесение этой игры в национальные виды спорта. Все это необходимо нам для сохранения традиций и истории народов нашей страны», — добавила Карамышина.

Отмечается, что конная игра кок-бору, или игра в «козлодрание», считается одной из древнейших тюркских игр. Согласно правилам, две команды всадников на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла, а затем забросить ее в ворота соперника. В 2017 году кок-бору была включена в Список репрезентативного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года ее сохранением занимается Международная федерация кок-бору, в которую входят Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Ранее в марте сообщалось, что в правительстве поддержат реализацию проектов по оздоровлению и очистке русла реки Терек, которыми планируют заняться в Дагестане. Так, в ближайшие два года будет проведен капитальный ремонт защитных водозаградительных речных валов.

