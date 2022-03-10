В Дагестане займутся оздоровлением реки Терек

Правительство России поддержит реализацию проекта по очистке русла Терека

Российское правительство поддержит реализацию проектов по оздоровлению и очистке русла реки Терек, которыми планируют заняться в Дагестане. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Рассмотрен вопрос оказания содействия в реализации комплекса водохозяйственных мероприятий на реке Терек... Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала озвученные главой республики предложения», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что соответствующие поручения будут даны профильным федеральным органам власти.

В 2016 году в результате паводка на Тереке произошло заиление каналов, по которым вода из него поступает в водоемы на севере региона. Из-за этого многие водоемы, которые имеют важное значение для мелиорации, предприятий рыбохозяйственного комплекса и экосистемы в целом, оказались в критическом состоянии. Кроме того, вырос риск подтоплений прилегающих населенных пунктов.

Чтобы исправить ситуацию, в ближайшие два года власти Дагестана планируют провести капитальный ремонт защитных водозаградительных валов на реке Терек. Всего на эти цели из федерального бюджета направят 176 миллионов рублей.