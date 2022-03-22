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«Новой газете» вынесли предупреждение за отсутствие пометки НКО-иноагента

Роскомнадзор вынес «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки НКО-иноагента

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Роскомнадзор вынес «Новой газете» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства за отсутствие маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Асель Минбаева
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