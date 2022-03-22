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Стало известно об эвакуации сотрудников московского офиса Google

Bloomberg сообщает, что Google начала вывозить из России сотрудников московского офиса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Компания Google эвакуирует сотрудников своего московского офиса. Об этом стало известно журналистам Bloomberg, в распоряжении которых оказался внутренний документ корпорации с оценкой ситуации вокруг видеохостинга YouTube.

В письме отмечается, что политика корпорации запрещает отрицание ряда эпизодов, которые, по мнению представителей компании, могли иметь место в ходе спецоперации России на Украине. Об авторстве документа Bloomberg ничего не сообщает.

В частности, речь идет о временном запрете на размещение новых видео на YouTube-канале Минобороны России и удалении двух видео, в которых специальная операция России на территории Украины названа освободительной. В связи с этим в Google опасаются блокировки YouTube на территории страны, из-за чего и был запущен процесс вывоза части сотрудников московского офиса. Всего в нем работают 244 человека.

Ранее в Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube. Первый заместитель председателя комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что видеохостинг неоднократно грубо нарушал российское законодательство и администрация сервиса продолжает наотрез отказываться исправить нарушения.

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Олег Давыдов
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