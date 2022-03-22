Стало известно об эвакуации сотрудников московского офиса Google

Bloomberg сообщает, что Google начала вывозить из России сотрудников московского офиса

Компания Google эвакуирует сотрудников своего московского офиса. Об этом стало известно журналистам Bloomberg, в распоряжении которых оказался внутренний документ корпорации с оценкой ситуации вокруг видеохостинга YouTube.

В письме отмечается, что политика корпорации запрещает отрицание ряда эпизодов, которые, по мнению представителей компании, могли иметь место в ходе спецоперации России на Украине. Об авторстве документа Bloomberg ничего не сообщает.

В частности, речь идет о временном запрете на размещение новых видео на YouTube-канале Минобороны России и удалении двух видео, в которых специальная операция России на территории Украины названа освободительной. В связи с этим в Google опасаются блокировки YouTube на территории страны, из-за чего и был запущен процесс вывоза части сотрудников московского офиса. Всего в нем работают 244 человека.

Ранее в Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube. Первый заместитель председателя комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что видеохостинг неоднократно грубо нарушал российское законодательство и администрация сервиса продолжает наотрез отказываться исправить нарушения.