В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube

Депутат Боярский заявил, что YouTube неоднократно грубо нарушал законодательство России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил возможную блокировку YouTube. Его слова передает URA.RU.

Депутат заявил, что видеохостинг неоднократно грубо нарушал российское законодательство, и администрация сервиса продолжает наотрез отказываться это изменить. Он отметил, что возможности остаться на территории России у YouTube есть. «В отличие от наших западных партнеров, мы не занимаемся навешиванием ярлыков, а лишь призываем соблюдать законы», — объяснил он.

Боярский также предположил, что возможная блокировка видеохостинга способствует развитию Rutube. «Сегодня российская платформа на слуху, и ей следует быть готовой к наплыву огромного количества пользователей», — заключил он.

Роскомнадзор вступился за аккаунт телеканала «Спас» в YouTube и потребовал от Google разблокировать его, а затем призвал видеохостинг снять блокировку со всех российских каналов, пригрозив ответными «технологическими мерами». Ранее источник РИА Новости сообщил, что регулятор может заблокировать YouTube 18 марта или на следующей неделе.

