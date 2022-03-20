Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube

Депутат Боярский заявил, что YouTube неоднократно грубо нарушал законодательство России

Фото: Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил возможную блокировку YouTube. Его слова передает URA.RU.

Депутат заявил, что видеохостинг неоднократно грубо нарушал российское законодательство, и администрация сервиса продолжает наотрез отказываться это изменить. Он отметил, что возможности остаться на территории России у YouTube есть. «В отличие от наших западных партнеров, мы не занимаемся навешиванием ярлыков, а лишь призываем соблюдать законы», — объяснил он.

Боярский также предположил, что возможная блокировка видеохостинга способствует развитию Rutube. «Сегодня российская платформа на слуху, и ей следует быть готовой к наплыву огромного количества пользователей», — заключил он.

Роскомнадзор вступился за аккаунт телеканала «Спас» в YouTube и потребовал от Google разблокировать его, а затем призвал видеохостинг снять блокировку со всех российских каналов, пригрозив ответными «технологическими мерами». Ранее источник РИА Новости сообщил, что регулятор может заблокировать YouTube 18 марта или на следующей неделе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Болтон обвинил Байдена в стратегической ошибке перед операцией России на Украине
Россияне вспомнили об известном советском кинотеатре в Москве
Порошенко пригласил Байдена на Украину
Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста
Австралия заявила о новом пакете военной помощи Украине
В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube
Волков проиграл Аспиналлу в главном бою турнира UFC
Стало известно о разногласиях Байдена и Си Цзиньпина по ситуации на Украине
Грузия и НАТО проведут совместные компьютерные учения
Венгрия пообещала продолжить оказывать помощь украинским беженцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.