Роскомнадзор вступился за телеканал «Спас»

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт телеканала «Спас» в YouTube

Роскомнадзор вступился за аккаунт телеканала «Спас» в YouTube и потребовал от Google разблокировать его. Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

«Такие действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении любого российского СМИ, а в особенности, способствующего формированию мировоззрения на основе православных ценностей, развитию и укреплению духовно-нравственных основ российского государства», — сказано в заявлении Роскомнадзора.

В ведомстве также обратили внимание на то, что «Спас ТВ» — первый общественный православный телеканал, основу эфира которого составляют передачи на православную тематику, а также документальные, просветительские и образовательные программы.

Ранее представители телеканала «Спас» прокомментировали ограничение доступа к своему аккаунту на видеохостинге YouTube. Компания нашла альтернативу зарубежной площадке в виде отечественной платформы Rutube.

Об ограничении доступа к аккаунта канала «Спас» на YouTube стало известно 11 марта. Тогда видеохостинг заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. За день до этого YouTube полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России.