YouTube заблокировал аккаунт российского православного телеканала

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к аккаунту православного телеканала «Спас»

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к аккаунту российского православного телеканала «Спас». О блокировке сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Православный телеканал "Спас", чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube», — приводит агентство сообщение телеканала.

В пресс-службе «Спаса» также заявили, что уже ведут активную работу по развитию Rutube-канала. На отечественной площадке для видео выходят новые выпуски программ, также телеканал загружает на нее свой архив.

13 марта стало известно, что YouTube заблокировал каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». После этого Роскомнадзор потребовал от компании Google, которой принадлежит видеохостинг, в максимально короткие сроки снять ограничения с соответствующих аккаунтов.

Ранее также сообщалось, что YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. Помимо того, платформа заявила об удалении контента о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

