Хакеры похитили данные Microsoft

Хакеры из группировки Lapsus$ заявили, что похитили 37 гигабайт данных Microsoft

Хакеры из группировки Lapsus$ заявили, что взломали серверы Microsoft и похитили большое количество данных. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты ссылаются на Telegram-канал группировки, в котором утверждается, что серверы Microsoft Azure DevOps, где хранился исходный код некоторых проектов компании, были взломаны. В сообщении говорилось, что были похищены данные о Bing, Cortana и прочих сервисах корпорации. Злоумышленники также выложили архив с данными объемом девять гигабайт в открытый доступ в сети.

В Lapsus$ рассказали, что поделились исходным кодом около 250 проектов компании. Представители группировки отметили, что всего было украдено около 37 гигабайтов данных. Исследователи по вопросам безопасности изучили архивы и подтвердили, что они действительно содержат скрытую информацию, относящуюся к проектам Microsoft. В ответ на запрос журналистов представители корпорации не стали подтверждать факт утечки, однако заявили, что проведут расследование.

«С моей точки зрения, они продолжают получать доступ к корпоративным данным благодаря инсайдерам», — заявил BleepingComputer аналитик Том Малка (Tom Malka). По его мнению, хакеры могли похитить ценные данные с помощью корпоративных клиентов Microsoft.

В начале марта хакеры украли у Samsung исходный код программного обеспечения смартфонов Galaxy. Ответственность за взлом взяли на себя представители группировки Lapsus$.