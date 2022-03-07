Хакеры украли исходный код смартфонов Samsung

Samsung подтвердила, что в ходе атаки на серверы компании были украдены, в том числе, внутренние данные смартфонов Galaxy. Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении источников говорится, что в результате хакерской атаки был похищен исходный код программного обеспечения смартфонов Galaxy, который используется для поддержки функций шифрования и работы биометрической системы на телефонах бренда.

«Согласно нашему первоначальному анализу, взлом оказался сопряжен с утечкой данных об исходном коде, информация связана с работой устройств Galaxy, но не включает личные данные наших потребителей или сотрудников», — отметили в Samsung. В компании пообещали провести расследование и принять меры, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных инцидентов.

При этом в компании не стали уточнять, что похищенные данные связаны с шифрованием и биометрией. Также в корпорации не подтвердили, но и не опровергли информацию о личностях совершивших атаку хакеров. Ответственность за взлом оборудования Samsung взяла на себя хакерская группа Lapsus$. По словам журналистов, та же группировка ранее атаковала серверы Nvidia.

5 марта стало известно, что хакеры взломали серверы компании Samsung и получили доступ к десяткам гигабайт конфиденциальных данных пользователей. Уточняется, что украденные данные были выложены в открытом доступе.