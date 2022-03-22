Парикмахер показала простой способ завить волосы без плойки

Мастер просушила скрученные в жгуты пряди клиентки феном и показала получившиеся локоны

Парикмахер из Великобритании показала простой способ сделать укладку без использования плойки и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах мастер с никнеймом farrahs_beautyx объяснила, что для создания завивки без плойки она использует специальную технику. Так, женщина разделила влажные пряди клиентки на две секции, сделала из них жгуты и скрутила их между собой. После этого она просушила волосы феном и распустила ее, продемонстрировав аккуратные локоны.

Ролик стал вирусным и набрал 92 тысячи просмотров. Пользователи сети поблагодарили мастера за лайфхак в комментариях к публикации. «Получилось очень красиво!», «Боже, она выглядит великолепно», «Придется попробовать! Я не верю, что у меня получится такой результат», «Ни за что! Как это возможно?», «Идеальные локоны», — писали юзеры.

В ноябре девушка показала способ выпрямить волосы без утюжка. Пользовательница сети с никнеймом bananasfriends опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как ей удается делать укладку, не повреждая структуру прядей горячими температурами. На размещенных кадрах видно, что она разделила волосы на две части, после чего закрепила их большим количеством шелковых резинок по всей длине.