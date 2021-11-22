Девушка показала способ выпрямить волосы без утюжка

Блогерша показала способ выпрямить кудрявые волосы без использования утюжка и прославилась в социальных сетях. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

Пользовательница сети с никнеймом bananasfriends опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как ей удается делать укладку, не повреждая структуру прядей горячими температурами. На размещенных кадрах видно, что она разделила волосы на две части, после чего закрепила их большим количеством шелковых резинок по всей длине.

Девушка объяснила, что проходила с такой конструкцией на голове несколько часов, после чего распустила резинки. По ее словам, таким образом она выпрямляет свои вьющиеся волосы. «Вещи, которые мне приходится делать ради прямых волос, и это не шутки», — высказалась они в описании к посту, который стал вирусным и набрал 1,6 миллиона просмотров.

Зрители поблагодарили юзершу за предложенный лайфхак в многочисленных комментариях. «Вау, это действительно работает!», «Я тоже делала так в школе, хорошо, что ты напомнила об этом способе», «Вау, это очень умно!», «Я в шоке, спасибо за такой способ», «Я как раз думала как перестать портить волосы утюжком», «Благодарю», — писали они.

В ноябре другая блогерша показала простой способ завить волосы без плойки& Изабелла Кейт (Isabella Kate) разделила влажные волосы на небольшие пряди и начала закручивать одну из них на ручку от кончиков к корням. После этого она распустила прядь и показала получившийся завиток. Кейт отметила, что получившиеся локоны должны высохнуть естественным путем.