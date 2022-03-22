В Белоруссии сообщили о ликвидации резидентуры Украины

КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации резидентуры Украины, действовавшей под прикрытием

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую под дипломатическим прикрытием, сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек. Его цитирует БЕЛТА.

Бычек рассказал, что последние несколько лет КГБ фиксировал активную разведывательную деятельность посольства Украины в Белоруссии и консульства соседней республики в Бресте. «При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств», — добавил он.

По словам замначальника Следственного управления КГБ, украинские дипломаты осуществляли агентурную разведку, пытаясь сформировать сеть информаторов из числа граждан Белоруссии, а также собирали развединформацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

В результате КГБ принял «меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», — заключил Бычек.

Ранее в марте Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил о предотвращении теракта в Мозырском районе, направленного против российских военных и техники. Уточнялось, что участники группы были задержаны на стадии подготовки к преступлению. Исполнители и организаторы теракта не называются.