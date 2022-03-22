Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о ликвидации резидентуры Украины

КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации резидентуры Украины, действовавшей под прикрытием

Фото: Florion Goga / Reuters

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую под дипломатическим прикрытием, сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек. Его цитирует БЕЛТА.

Бычек рассказал, что последние несколько лет КГБ фиксировал активную разведывательную деятельность посольства Украины в Белоруссии и консульства соседней республики в Бресте. «При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств», — добавил он.

По словам замначальника Следственного управления КГБ, украинские дипломаты осуществляли агентурную разведку, пытаясь сформировать сеть информаторов из числа граждан Белоруссии, а также собирали развединформацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов.

В результате КГБ принял «меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», — заключил Бычек.

Ранее в марте Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил о предотвращении теракта в Мозырском районе, направленного против российских военных и техники. Уточнялось, что участники группы были задержаны на стадии подготовки к преступлению. Исполнители и организаторы теракта не называются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза поспорили из-за российской нефти
В Минобороны отчитались об ударах по военным объектам Украины
В России предложили изменить меню школьных столовых на фоне санкций
Искусственный интеллект помог изучить диабет
Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в санаториях Белоруссии
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купят роскошный дом в США
Из Мариуполя сумели выйти еще несколько сотен человек
Врач назвал опасные последствия нехватки витамина D
Магазины в аэропортах попросят правительство России о помощи
В российских школах перенесли проверочные работы из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.