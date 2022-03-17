КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта против российских военных

КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных в Мозырском районе

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил теракт в Мозырском районе, направленный против российских военных и техники. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства телевизионных новостей, входящего в структуру государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания».

«Участники группы были задержаны на стадии подготовки к преступлению», — говорится в сообщении. Исполнители и организаторы теракта не называются.

Уточняется, что задержаны двое жителей Мозыря. КГБ сообщает, что они планировали уничтожить российскую военную технику 10 марта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с территории Украины по Белоруссии было не менее двух пусков ракет «Точка-У». «В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить», — рассказал белорусский лидер. Он также пообещал ответить на действия Украины в случае постоянных провокаций.