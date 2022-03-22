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Король Норвегии заразился коронавирусом

Король Норвегии заразился коронавирусом, его обязанности будет исполнять кронпринц Хокон

Фото: Rune Hellestad / Getty Images

Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

«Его королевское Величество Король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются легкие симптомы, он проведет предстоящие дни на больничном», — говорится в сообщении.

Обязанности 85-летнего монарха временно будет исполнять кронпринц Хокон.

20 февраля стало известно, что британская королева Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили в Букингемском дворце. Болезнь протекала в легкой форме.

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Анжелика Бережная
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