Политолог оценил возможность введения Китаем жестких санкций против США

Политтехнолог Баширов допустил введение Китаем жестких санкций против США

Партнерство с Россией для Китая более выгодно, чем партнерство с США, поскольку страна заинтересована в том, чтобы юань стал новой расчетной валютой вместо американского доллара, заявил политтехнолог Марат Баширов в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что в рамках глобального передела мира Китай может ввести жесткие экономические санкции против США, несмотря на риски финансовых потерь в краткосрочной перспективе.

США являются «главным нарушителем прав человека в мире», и Пекин готов принять контрмеры против Вашингтона за санкции в отношении китайских чиновников. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Баширов уверен, что Китай может пойти дальше и ввести экономические санкции.

Передел мира

«Китай всегда отвечал на санкции США, так что эта ситуация не уникальна. Страна всегда ищет соразмерные ответы, и даже в случаях, когда они идут в ущерб экономике самого Китая, демонстрирует решимость. На санкции, которые будут введены против китайских чиновников, страна ответит обязательно, причем, может не ограничиться санкциями против физлиц, но и пойти на другие меры», — заметил Баширов.

Политтехнолог подчеркнул: противостояние Китая и США не ограничивается текущими событиями, Штаты не ставят единственной задачей давление на азиатскую страну с целью ее отказа от союза с Россией. Здесь, по его словам, имеет место и тайваньский кейс.

«Китай всегда заявлял, что Тайвань вернется в родную гавань. Так что эту историю с санкциями не следует рассматривать, как что-то локальное. Что касается рассуждений о том, что Китай не пойдет на ввод жестких санкций против США, опасаясь за свое экономическое благополучие, то это уже инерционная логика. Сейчас происходит глобальный передел мира, создание новых валютных союзов. И здесь Китай не пытается высчитать, как бы выгоднее обмануть Россию: он ставит стратегические цели, исходя из того, чего страна добьется через 10-15 лет», — считает собеседник «Ленты.ру».

Китаю, по словам Баширова, выгодно не столько сотрудничество конкретно с Россией, сколько создание нового валютного союза, в котором юань будет новой расчетной валютой.

«Тогда именно относительно юаня будут котироваться рубли, рупии, индонезийские валюты, валюты африканских стран, которые тоже присоединятся к союзу в части расчетов. США же борются за то, чтобы эти позиции оставались за долларом. Дело в том, что, когда вы получаете эту часть рынка, то получаете и огромное преимущество», — объяснил политтехнолог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».