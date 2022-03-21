США введут визовые ограничения для некоторых представителей Китая

Госсекретарь США Блинкен анонсировал принятие визовых ограничений для граждан КНР

США введут визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых Вашингтон считает ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств», заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

По его словам, американская сторона продумывает ограничительные меры для некоторых китайских граждан. «Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств», — анонсировал принятие мер дипломат.

В ведомстве пояснили, что санкции касаются только тех людей, чья деятельность направлена против сторонников определенной религии.

Ранее США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае «геноцидом». В Вашингтоне уточнили, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически «уничтожают» уйгуров.

В марте официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь обвинил США в развязывании украинского кризиса.