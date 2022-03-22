Россиянам раскрыли судьбу косметической сферы после ухода западных брендов

После ухода западных брендов косметическую нишу в стране займут российские производители

Представители бьюти-индустрии раскрыли судьбу косметической сферы в России после ухода западных брендов. Соответствующий материал появился на сайте телеканала «Мир 24».

По мнению экспертов, освободившуюся нишу в стране займут отечественные изготовители. При этом в наиболее выгодном положении окажутся те, кто открыл собственное производство косметических ингредиентов. На фоне ситуации, сложившейся на российском рынке в связи с событиями на Украине, данные предприятия станут более конкурентоспособными и эффективными. «В России что два года назад, что сейчас эмульгаторы для натуральной косметики никто не производит, то есть у нас очень выигрышное положение сейчас, мы начинаем многим нашим коллегам предлагать сырье собственного производства», — объяснил основатель компании Levrana Леонид Леврана.

Кроме того, по словам стилиста-колориста Марины Стерликовой, нет разницы между зарубежными и отечественными косметическими средствами. Она призналась, что в течение последних 20 лет пользуется российскими продуктами. В то же время, в настоящий момент, чтобы не поднимать цены на услуги, компаниям приходится оптимизировать расходы и использовать менее дорогостоящую упаковку.

В свою очередь, некоторые представители бьюти-сферы заявили, что запаслись экспортной продукцией впрок и рассматривают возможность сотрудничества с азиатским рынком.

Ранее в марте аналитик индустрии красоты Елена Москвичева рассказала о судьбе индустрии красоты в России после исчезновения ботокса. По словам специалистки, в связи с приостановкой поставок ботокса и филлеров американской фармацевтической компанией AbbVie будет наблюдаться исчезновение данных косметологических средств из российских клиник. При этом Москвичева отметила, что на смену им придут отечественные аналоги и препараты местного производства.