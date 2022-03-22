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Красный Крест увеличил помощь Украине на 160 миллионов долларов

МККК увеличил бюджет помощи Украине до 250 миллионов швейцарских франков

Фото: ICRC / Reuters

Международный Комитет Красного Креста (МККК) увеличил бюджет помощи Украине на 150 миллионов швейцарских франков (более 160 миллионов долларов). Об этом сообщил глава организации Петер Маурер, передает ТАСС.

Общая сумма помощи теперь составляет 250 миллионов франков (почти 270 миллионов долларов). По словам Маурера, доноры проявляют большую щедрость в этом вопросе. «Теперь Украина — это наша самая крупная в мире операция», — добавил президент Красного Креста.

В 2022 году бюджет операции МККК в Сирии составляет 190 миллионов долларов, в Афганистане — 160 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Маурер посетит Россию 23-24 марта.

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Алевтина Запольская
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