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Леопард проник на территорию автомобильного завода и остановил производство

Молодой леопард проник на завод Mercedes Benz и остановил производство на день

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

В индийском городе Чакан, штат Махараштра молодой леопард проник на территорию автомобильного завода Mercedes Benz и остановил производство на день. Об этом сообщает Times of India.

В понедельник, 21 марта, около пяти утра сотрудники службы безопасности предприятия заметили животное на территории. Представитель завода позвонил в департамент лесного хозяйства и сообщил о леопарде.

Через два часа работники департамента прибыли на место, они выстрелили дротиком со снотворным в хищника, поместили его в вольер и вынесли с территории. Леопарда доставили в центр помощи диким животным, чтобы ветеринары его осмотрели. После этого животное выпустят на волю.

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В ходе осмотра выяснилось, что леопард не пострадал и не получил травм, поскольку спасательная операция была произведена с соблюдением всех правил бережного отношения к животным. Сотрудники департамента пообещали, что просмотрят записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, как зверь проник на территорию завода, а также проведут инструктаж по технике безопасности для работников.

Ранее сообщалось, что ветеринары и представители лесной службы спасли леопарда, который упал в 15-метровый открытый колодец в индийской деревне вблизи города Ахмеднагар, штат Махараштра, и едва не утонул. Местный фермер был в шоке, когда обнаружил в глубоком колодце леопарда, который беспомощно барахтался в попытках удержаться на поверхности воды.

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Евгения Черкасова
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