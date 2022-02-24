Едва не утонувшего леопарда спасли из 15-метрового колодца

Ветеринары и представители лесной службы спасли леопарда, который упал в 15-метровый открытый колодец в индийской деревне вблизи города Ахмеднагар, штат Махараштра, и едва не утонул. Об этом сообщает Times of India.

Местный фермер был в шоке, когда обнаружил в глубоком колодце леопарда, который беспомощно барахтался в попытках удержаться на поверхности воды. Мужчина испугался, что дикая кошка может не выжить, и сообщил о животном в департамент лесного хозяйства.

Группа специалистов прибыла из спасательного центра для леопардов Маникдо. Четыре человека во главе с ассистентом ветеринара Махендрой Дхор выехали немедленно и преодолели 60 километров, чтобы добраться до места происшествия.

Тем временем при помощи других жителей деревни команда офицеров лесной службы спустила в колодец металлическую бочку, чтобы леопард смог забраться на нее. Это помогло временно поддержать хищника и не дать ему утонуть. Когда специалисты прибыли на место, они спустили в колодец клетку-ловушку, при помощи которой безопасно извлекли леопарда.

Почувствовав, что ему помогают, хищник прыгнул в клетку, после чего его аккуратно извлекли на поверхность. Леопарда доставили в близлежащий питомник, где его обследовали ветеринары. После этого животное отпустили в дикую природу.

Леопард оказался семилетним самцом. «Всю операцию нужно было проводить быстро. Мы благодарны представителям лесного департамента и жителям деревни за помощь в спасении леопарда», — сказал Дхор.

Офицер лесничества Пратап Джагтап заявил, что леопардам приходится адаптироваться к выживанию в населенной людьми местности. Они все ближе сталкиваются с человеком, и это приводит к подобным ситуациям. «Мы рады, что животное не пострадало и смогло вернуться в естественную среду обитания», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители индийской деревни Паргаон, штат Махараштра, спасли детеныша леопарда, оказавшегося в девятиметровом колодце. В течение суток спасателям удалось найти его мать и благополучно воссоединить ее с детенышем.