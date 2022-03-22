Глава ЛНР высказался о дополнительной мобилизации в республике

Глава ЛНР Пасечник заявил, что дополнительная мобилизация в республике пока не требуется

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что дополнительной мобилизации в республике пока не требуется. Его цитирует РИА Новости.

Пасечник высказался об обстановке на фронте — по его словам, она стабильно напряженная. «Противник активно использует в качестве живого щита мирное население, поэтому это оказывает негативное влияние на ситуацию на фронте и несколько тормозит наше наступление», — сказал он.

Как утверждает глава ЛНР, на сегодняшний день освобождены уже 80 процентов территории республики. По словам Пасечника, дополнительный набор военнослужащих в силы ЛНР пока не требуется. При этом он напомнил, что до настоящего времени в республике действует указ о мобилизации.

18 марта в Министерстве обороны России сообщили, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы РФ взяли под контроль почти все населенные пункты, расположенные в Луганской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. До этого он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.