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ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль 90 процентов территории Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженные силы России взяли под контроль почти все населенные пункты, расположенные в Луганской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, силы республики и российские военные к 18 марта овладели 90 процентами территории региона. «Уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», — заявили в министерстве.

В Донецкой области, как поясняют военные, продолжаются бои на северном направлении. За сутки Народной милиции удалось зачистить населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовку.

«В Мариуполе подразделения Донецкой народной республики, при поддержке российских Вооруженных сил, сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — отмечает командование.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл смысл требования о денацификации Украины. Он заявил, что по итогам конфликта Киев будет обязан отменить все законы, направленные на ущемление прав русскоязычных граждан.

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Алевтина Запольская
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