Лавров объяснил смысл требования о денацификации Украины

Сергей Лавров заявил, что денацификация означает отмену законов против русскоязычных

Смысл требования о проведении денацификации Украины заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, сейчас в отношениях между русскими и украинцами сложилась «аномальная ситуация», которая после окончания боев может вернуться в прежнее русло.

«Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро», — объяснил Лавров. Он добавил, что историческая близость двух стран рано или поздно восторжествует.

Ранее член украинской делегации Михаил Подоляк назвал условие для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского: по его словам, она может состояться только после заключения мирного договора.