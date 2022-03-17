На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Подоляк назвал подписание мирного договора с Россией условием встречи Путина и Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условие для встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, она возможна только после заключения мирного договора, сообщает РИА Новости.

«Как только договор будет завершен, мы приступим к организации встречи», — заявил Подоляк.

Советник Зеленского отметил, что мирный договор может быть подписан в ближайшие недели. Он также подчеркивает, что встреча глав государств может быть проведена в любой стране мира, кроме России.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского будет иметь смысл тогда, когда появятся какие-то договоренности, которые они могли бы зафиксировать между собой. Проходящие в настоящее время переговоры между российской и украинскими делегациями являются подготовительным этапом перед встречей президентов, отмечают там.

Зеленский ранее не единожды заявлял о готовности встретиться с Путиным и обсудить с ним вопрос Донбасса и использования русского языка в республике.

